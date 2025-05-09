Украинский спортсмен остается лучшим по итогам двух боев против Тайсона Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик до сих пор удерживает лидерство в рейтинге вне весовых категорий (P4P) по версии The Ring. В среду, 7 мая, состоялось обновление зачета.

Впервые Усик возглавил этот список еще в мае прошлого года, когда стал абсолютным чемпионом мира по результатам первого боя с Фьюри. Сейчас же рейтинг P4P от Ring Magazine выглядит следующим образом:

Александр Усик (Украина, 23-0, 14 КО); Наоя Иноуэ (Япония, 30-0, 27 КО); Теренс Кроуфорд (США, 41-0, 31 КО); Дмитрий Бивол (РФ, 24-1, 12 KO); Артур Бетербиев (Канада, 21-1, 20 KO); Джесси Родригес (США, 21-0, 14 KO); Дзюнто Накатани (Япония, 30-0, 23 KO); Сауль Альварес (Мексика, 63-2, 39 KO); Кэн Сиро (Япония, 25-1, 16 KO); Дэвид Бенавидес (США, 30-0, 24 KO).

Что еще известно про Александра Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA и WBC провел свой последний поединок в декабре 2024 года, во второй раз выиграв у британца Тайсона Фьюри. Его следующий бой не за горами. Он состоится 19 июля, противником Усика станет вновь британец Даниэль Дюбуа.

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И снова на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее УНИАН сообщал, что Усик уже заговорил о завершении карьеры. По словам спортсмена, ему осталось совсем немного поединков на ринге. Один из них - против Дюбуа. А вот со вторым он еще не может решиться.

Дюбуа, в свою очередь, сделал громкое заявление перед боем с Усиком. Британский спортсмен пообещал "закончить карьеру" украинца...

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