Украинский боксер Александр Усик до сих пор удерживает лидерство в рейтинге вне весовых категорий (P4P) по версии The Ring. В среду, 7 мая, состоялось обновление зачета.
Впервые Усик возглавил этот список еще в мае прошлого года, когда стал абсолютным чемпионом мира по результатам первого боя с Фьюри. Сейчас же рейтинг P4P от Ring Magazine выглядит следующим образом:
- Александр Усик (Украина, 23-0, 14 КО);
- Наоя Иноуэ (Япония, 30-0, 27 КО);
- Теренс Кроуфорд (США, 41-0, 31 КО);
- Дмитрий Бивол (РФ, 24-1, 12 KO);
- Артур Бетербиев (Канада, 21-1, 20 KO);
- Джесси Родригес (США, 21-0, 14 KO);
- Дзюнто Накатани (Япония, 30-0, 23 KO);
- Сауль Альварес (Мексика, 63-2, 39 KO);
- Кэн Сиро (Япония, 25-1, 16 KO);
- Дэвид Бенавидес (США, 30-0, 24 KO).
Что еще известно про Александра Усика
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA и WBC провел свой последний поединок в декабре 2024 года, во второй раз выиграв у британца Тайсона Фьюри. Его следующий бой не за горами. Он состоится 19 июля, противником Усика станет вновь британец Даниэль Дюбуа.
И снова на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира.
Ранее УНИАН сообщал, что Усик уже заговорил о завершении карьеры. По словам спортсмена, ему осталось совсем немного поединков на ринге. Один из них - против Дюбуа. А вот со вторым он еще не может решиться.
Дюбуа, в свою очередь, сделал громкое заявление перед боем с Усиком. Британский спортсмен пообещал "закончить карьеру" украинца...