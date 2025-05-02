Усик ответил, что до окончания карьеры ему осталось два боя.

Украинский боксер Александр Усик объявил, что до окончания карьеры ему осталось два боя.

"Я думаю, два боя – и всё. И если я говорю – это правда", - заявил Усик в интервью Mail Sport Boxing.

На вопрос о том, с кем будет его последний бой, Усик отметил, что пока планирует сосредоточиться на первом поединке - с Даниелем Дюбуа.

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Второй бой, по словам боксера, будет с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа.

При этом, отвечая на вопрос, против кого он предпочтет выйти, Усик назвал Фьюри.

Александр Усик - новости

Напомним, что 19 июля состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Перед боем Усик заявил, что благодарен Богу за возможность снова драться за абсолютное чемпионство. Он подчеркнул, что хочет заполучить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В ответ на это британец Дюбуа сказал, что стал "опаснее" и не повторит прошлых ошибок во время реванша.

При этом в случае победы над Дюбуа Усик должен провести обязательную защиту титулов в поединке против Джозефа Паркера. Это стало известно после того, как Паркера выдвинули в претенденты на пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

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