Молодежную сборную России по хоккею не допустили к чемпионату мира 2027 года

Причиной стала позиция правительства Канады.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил молодежную сборную России к чемпионату мира 2027 года. Об этом говорится в заявлении совета.

Отмечается, что российская сборная U20 не сможет принять участие в чемпионате мира из-за позиции правительства Канады и официально введенных им ограничений в отношении российских хоккеистов.

В IIHF отметили, что тщательно проанализировали возможность альтернативной соревновательной организации. В частности, рассматривались варианты, позволяющие провести турнир при других условиях. Однако было принято решение провести чемпионат именно в Канаде.

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Молодежный чемпионат мира 2027 года пройдет с 26 декабря 2026 по 5 января 2027 года. Соревнования будут принимать два канадских города – Эдмонтон и Ред-Дир.

Последние новости хоккея

Ранее шведское издание Sportbladet писало, что Украина рискует потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российской сборной вернуться к международным соревнованиям.

Однако позже бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола сообщил, что Украину не будут исключать из числа участников чемпионата мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе. Он отмечал, что обсуждал этот вопрос с несколькими людьми, в том числе с руководством IIHF.

Кроме того, ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не сыграют на молодежном чемпионате мира, который пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря текущего и январе следующего года. Он объяснял, что причиной является война РФ против Украины.

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