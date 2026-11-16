В шаге от титула: Свитолина не сумела завоевать трофей WTA Finals

На итоговом турнире WTA 2026 Свитолина успела обыграть Каролину Мухову, Арину Соболенко и Линду Носкову.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила "нейтральной" Мирре Андреевой в финале Итогового турнира. Поединок длился 1 час 48 минут и завершился со счётом 5:7, 3:6, сообщает "Чемпион".

Свитолина в четвертый раз участвовала в Итоговом турнире и трижды доходила до финала. В 2018 году она одержала победу.

Таким образом, Свитолина завершает сезон на шестой позиции мирового рейтинга, отставая от пятой позиции на 239 очков.

Видео дня

В то же время в текущем году украинка одержала наибольшее количество побед над представительницами топ-10 рейтинга WTA – 11. Это повторение её личного рекорда, установленного в 2017 году.

На итоговом турнире WTA 2026 Свитолина успела обыграть Каролину Мухову, Арину Соболенко и Линду Носкову.

Андреева стала шестой в истории дебютанткой WTA Finals, которой удалось завоевать титул. Сезон она завершит на самой высокой для себя второй позиции в рейтинге.

Элина Свитолина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Украинки победили в полуфинальном матче двукратных действующих чемпионок турнира – команду из Италии. Примечательно, что вторую победу украинкам обеспечила Элина Свитолина, которая разгромила лидера соперниц, Жасмин Паолини. Это принесло Украине дебютный выход в финал Кубка Билли Джин Кинг. Кубок Билли Джин Кинг – это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Он проводится Международной федерацией тенниса и является аналогом мужского Кубка Дэвиса.

Вас также могут заинтересовать новости: