Бой-реванш Усика и Дюбуа подтвержден: стала известна дата проведения поединка

Боксеры проведут бой в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик во второй раз встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в бое-реванше. Этот поединок состоится уже 19 июля, сообщает DAZN Boxing.

Боксеры проведут бой в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Изначально поединок планировали провести 12 июля, но его решили перенести.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Украинский боксер победил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

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Дюбуа в сентябре 2024 года во второй раз завоевал пояс IBF в супертяжелом весе, победив Энтони Джошуа в пятом раунде. Если Усик одержит победу в реванше, он станет двухкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Ранее украинский боксер Александр Гвоздик одержал первую победу в 2025 году. Он нокаутировал американца Энтони Холлоуэя в третьем раунде.

Бой в Оушенсайде между Гвоздиком и Холлоуэем должен был продлиться до восьми раундов, но поединок завершили во время третьего раунда. За две с половиной минуты до завершения раунда украинец отправил своего оппонента в нокдаун. Холлоуэй вскоре поднялся и продолжил бой, но через минуту Гвоздик снова отправил американца в нокдаун, после чего рефери решил завершить бой.

Кроме того, временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC, немецкий боксер-профессионал Агит Кабайел бросил вызов знаменитому украинскому боксеру, чемпиону WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику. Он считает, что украинец не справится с его стилем.

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