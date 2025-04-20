Бой досрочно завершили в третьем раунде.

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал первую победу в 2025 году. Он нокаутировал американца Энтони Холлоуэя в третьем раунде.

В ночь на 20 апреля состоялся бой между Гвоздиком и Холлоуэем. Это первый для украинца поединок после поражения от Дэвида Бенавидеса, который состоялся в июне 2024 года.

Бой в Оушенсайде между Гвоздиком и Холлоуэем должен был продлиться до восьми раундов, поединок завершили во время третьего раунда. За две с половиной минуты до завершения раунда украинец отправил своего оппонента в нокдаун. Холлоуэй вскоре поднялся и продолжил бой, но через минуту Гвоздик снова отправил американца в нокдаун, после чего рефери решил завершить бой.

Видео дня

Это первая победа для Гвоздика с сентября 2023 года, когда он победил Исаака Родригеса. Всего за свою профессиональную карьеру в боксе украинец победил в 21 поединке.

После поединка Гвоздик написал на своей странице в Instagram:

"Работа закончена! Немного отдыха и снова за работу".

Другие новости бокса

Ранее временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC, немецкий боксер-профессионал Агит Кабайел бросил вызов знаменитому украинскому боксеру, чемпиону WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику. Кабайел похвастался своим стилем - ударами по корпусу, которые "очень трудно избежать".

Кроме того, промоутер Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри не вернется на ринг после того, как заявил о завершении своей карьеры в январе. По его словам, боксеру нет смысла возвращаться к боям.

Вас также могут заинтересовать новости: