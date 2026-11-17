Матч состоялся на Кошицкой футбольной арене в Словакии.

Состоялся матч 6-го тура группы B2 Лиги наций, в котором встретились сборные Украины и Грузии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "желто-синих".

Счёт в матче уже на 1-й минуте открыл Сикан, который перехватил мяч перед штрафной Грузии и точно пробил низом в дальний угол.

Во втором тайме грузины пытались отыграться, и у обеих команд было по несколько хороших возможностей забить, но больше голов зрители не увидели.

Видео дня

Лига наций. Группа В2. 6-й тур

Украина - Грузия - 1:0

Гол: Сикан (1)

Предупреждения: Краснопир (53) - Какабадзе (62), Лочошвили (71), Кочорашвили (73), Гагнидзе (75)

Удаление: Лочошвили (91, вторая желтая карточка)

Украина: Ризнык, Сарапий, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Синчук (Кащук, 64), Ярмолюк, Сикан (Яремчук, 64), Судаков (Бондарь, 92), Краснопир (Очеретько, 57).

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гогличидзе, Азаров, Лочошвили, Гагнидзе (Мойсцрапишвили, 84), Кочорашвили, Давиташвили (Зивзивадзе, 55), Чакветадзе, Квернадзе (Егоян, 84), Микаутадзе.

Матч прошел на Кошицкой футбольной арене в Словакии. Таким образом, после шести туров украинцы набрали семь очков и заняли третье место, таким образом сохранив прописку в дивизионе B Лиги наций.

Новости футбола

Недавно "Манчестер Юнайтед" официально объявил об увольнении своего главного тренера Майкла Каррика на фоне серии неудачных выступлений команды. Его сменил Маурисио Почеттино - бывший главный тренер сборной США и экс-тренер "Тоттенхэма".

Вас также могут заинтересовать новости: