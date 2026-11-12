После серии неудач 'Манчестер Юнайтед' уволил главного тренера: кто его заменит

Каррик провел во главе "Красных дьяволов" 32 матча.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об увольнении своего главного тренера Майкла Каррика на фоне серии неудачных выступлений команды. Об этом сообщили в соцсети Х

Каррик возглавил команду год назад, получив должность исполняющего обязанности главного тренера. Однако после завершения прошлого сезона он заключил полноценный контракт с клубом.

"Красные дьяволы" неудачно завершают первую половину сезона как в Англии, так и на международной арене. По итогам прошлого сезона манкунианцам удалось выйти в Лигу чемпионов. Однако после четырех игр подопечные Каррика потерпели два поражения. В частности, они разгромно уступили "Комо" со счетом 4:1.

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Во внутреннем чемпионате ситуация для МЮ еще хуже. После 10 матчей команда занимает 18-ю строчку в АПЛ, имея всего 8 очков и находясь в зоне вылета из турнира. Команда не выигрывает в чемпионате уже 8 матчей подряд. В последний раз 3 очка им удалось набрать во встрече с "Бернли" 30 августа.

Очевидно, руководство клуба не убедила и победа манкунианцев в Лиге чемпионов против итальянской "Ромы". Подопечные Каррика в меньшинстве уступали итальянцам со счетом 2:0, но в итоге им удалось забить три мяча и выиграть эту встречу.

По данным СМИ, Каррика на посту главного тренера МЮ может заменить Маурисио Почеттино – действующий главный тренер сборной США и экс-наставник "Тоттенхэма".

Новости футбола

Напомним, донецкий "Шахтер" в последнем туре ЛЧ потерпел второе поражение в турнире от лиссабонского "Спортинга". Гости с минимальным счётом обыграли "горняков", забив всего один гол в их ворота. Подопечные Турана сыграют следующий матч Лиги чемпионов после паузы на матчи сборных 25 ноября. Их соперником станет турецкий "Фенербахче".

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