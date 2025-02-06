В последний раз украинец Александр Гвоздик выходил на ринг в июне 2024 года.

Украинский боксер Александр Гвоздик попал в десятку лучших бойцов в полутяжелом весе.

Соответствующий рейтинг представил авторитетный журнал The Ring. Бывший чемпион (20-2, 16 КО) занял седьмое место в списке. Возглавляет рейтинг представитель страны-агрессора РФ – Дмитрий Бивол.

Рейтинг лучших боксеров в полутяжелом весе:

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Дмитрий Бивол,

Дэвид Бенавидес,

Джошуа Буатси,

Энтони Ярд,

Альберт Рамирес,

Каллум Смит,

Александр Гвоздик,

Дэвид Моррелл,

Вилли Хатчинсон,

Имам Хатаев.

Отметим, что в последний раз украинец Александр Гвоздик выходил на ринг в июне 2024 года. Тогда он встретился с американцем Давидом Бенавидесом. Бой длился 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу американца.

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Боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он бы победил украинца Александра Усика, если бы они встретились на ринге. По его словам, это был бы тяжелый бой, но он смог бы одолеть украинского боксера в шестом раунде.

В январе британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении своей карьеры после того, как дважды проиграл украинцу Александру Усику. Сначала он уступил в бою за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, а затем – за титулы WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring.

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