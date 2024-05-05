Гвоздик отметил, что, возможно, кто-то пытается выставить Ломаченко героем и тем, кто пддерживает свою страну

Александр Гвоздик - бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC рассказал о позиции, которую занял экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Гвоздик отметил, что, возможно, кто-то пытается выставить Ломаченко героем и тем, кто пддерживает свою страну, но если спросить у других боксеров и тренеров, то они ответят противоположное.

"Сегодня мы имеем этого урода Путина, который убивает и пытается разрушить мою страну. С тех пор как началась эта война, произошли еще более серьезные бомбардировки. Люди под завалами. Люди с кровью, с оторванными конечностями. А Ломаченко ни разу прямо не сказал: "Я этого не поддерживаю". Из-за этого многие люди его больше не любят", - заявил Гвоздик, передает The Sunday Long Read.

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Ломаченко и война в Украине

Сразу после полнмасштабного вторжения РФ в Украину Ломаченко опубликовал фото, на котором изображены две руки, разукрашенные в цвета в национальных флагов Украины и РФ на фоне голубя.

Ломаченко не гнушается выкладывать посты в соцсетях о запрещенной в Украине УПЦ МП.

Ломаченко включен в Реестр госпредателей, который ведет Движение ЧЕСТНО.

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