Василий Ломаченко сразится за вакантный титул IBF в легком весе.

В ночь на 31 января состоялась пресс-конференция, на которой было официально объявлено о поединке Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа.

Поединок состоится 12 мая 2024 года на "RAC Arena" в городе Перт (Австралия).

Победитель боя Ломаченко - Камбосос получит титул IBF в легком весе, который стал вакантным после того, как американский боксер Девин Хейни в конце ноября прошлого года решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе - WBC, WBA, IBF и WBO.

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Экс-чемпион мира в трех весовых категории Василий Ломаченко прокомментировал будущий поединок против Камбососа.

"Я очень рад вернуться и очень рад, что буду там. До встречи 12 мая.

Это следующий шанс снова стать чемпионом мира. И я никогда не бывал в Австралии. Я всегда хотел там побывать, а это хороший шанс.

Сейчас моя цель - снова стать чемпионом мира. После этого я смогу снова начать думать о звании абсолютного чемпиона", - сказал Ломаченко.

Назначение боя против Ломаченко также прокомментировал и Джордж Камбосос.

"Я с уважением отношусь к тому, что он сказал. Но я здесь не для того, чтобы рассказывать, кто победил, а кто проиграл. Я сосредоточен на 12 мая.

12 мая - это новый день. 12 мая будет очень захватывающим днем. Что за бой это будет! Камбосос против Ломаченко в Перте - два воина. Вот что важно, а прошлое - это прошлое.

Я иду только за победой. Это не о деньгах, не о титулах. Ломаченко хочет снова стать чемпионом мира, а я хочу просто победить. Титул - это титул, моя же мотивация - это наследие", - сказал Камбосос.

Отметим, что Василий Ломаченко проведет первый бой после поражения от Девина Хейни в прошлом году. Джордж Камбосос, в свою очередь, летом прошлого года победил Макси Хьюза после двух поражений от того же Девина Хейни.

В послужном списке Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 3 поражения на профи-ринге. Камбосос за свою профессиональную карьеру провел 23 боя, одержав 21 победу (10 - нокаутом) и потерпев 2 поражения.

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