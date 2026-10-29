Экс-игрок 'Шахтера', которого мобилизовали, нашел себе новый клуб за границей

В августе 2026 футболиста задержали представители ТЦК на железнодорожном вокзале во Львове.

Украинский футболист Владислав Вакула, летом попавший в центр подготовки ВСУ после задержания представителями ТЦК, всплыл в заявке клуба из Болгарии. Об этом сообщается на официальном сайте Болгарского футбольного союза.

Информация о регистрации воспитанника украинского футбола в составе клуба "Фратрия" появилась также на профильном портале Transfermarkt. Футболист вышел на замену в игре против "Монтаны", завершившейся поражением его команды со счетом 1:2.

Вакула появился на поле на 76-й минуте встречи 13-го тура. Результат матча не позволил "Фратрии" набрать очки, однако клуб сохранил место в верхней части турнирной таблицы.

Мобилизация игрока

В августе 2026 футболиста задержали представители ТЦК на железнодорожном вокзале во Львове. После прохождения военно-врачебной комиссии его направили в учебный центр для военной подготовки.

Несмотря на это, 26 октября Вакула официально заключил соглашение с "Фратрией". При этом детали контракта и условия выезда за границу пока неизвестны. В составе болгарской команды уже выступает другой украинский полузащитник Тимур Кораблин, с которым Вакула ранее играл.

До переезда в Болгарию Вакула оставался без команды. В июле 2026 года он покинул луганскую "Зарю" в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за "Шахтер", "Сталь", "Мариуполь", "Десну", "Ворсклу", "Полесье", "Черноморец" и "Минай".

Скандальное прошлое

Стоит отметить, что карьера Вакулы сопровождалась и резонансными инцидентами. В начале 2021 года "Десна" досрочно прекратила сотрудничество с ним, из-за грубого нарушения спортивного режима.

Вскоре после этого игрок попал в ДТП в Мариуполе: находясь за рулем автомобиля Mercedes, он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.

Позже игрок покинул "Полесье" из-за конфликтов и драки во время празднования выхода в УПЛ, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за злостное неповиновение полиции.

Новости футбола

27 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2026/27. На "Арене Львов" встретились донецкий "Шахтер"и киевское "Динамо". Матч завершился со счётом 3:0 в пользу "горняков".

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