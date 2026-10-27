'Шахтер' разгромил 'Динамо' в кубке Украины, не обошлось без красных карточек

Матч завершился со счётом 3:0.

Во вторник, 27 октября, в 18:00 во Львове начался матч 1/8 финалаКубкаУкраины2026/27. На "Арене Львов" встретились донецкий "Шахтер"и киевское "Динамо". Матч завершился со счётом 3:0 в пользу "Шахтёра", сообщает sport.ua.

Издание сообщило, что "Шахтер" открыл счёт на 43-й минуте кубкового матча.

Голы забили: Мендоса, 43, Изаки, 74, Алиссон, 87.

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Предупреждения получили: Тиаре, 89 – Педро Энрике, 15, Бондарь, 17, Очеретько, 32, Марлон, 37, Невертон, 80.

Удаления: Михавко, 30 (удар по лицу), Тиаре, 89 (фол последней надежды), Герреро (после окончания матча).

Состав команды "Шахтер" был следующим: Ризник, Винисиус, Бондарь (Грам, 88), Матвиенко, Педро Энрике (Азаров, 76), Назарина, Очеретько (Невертон, 76), Марлон (Изаки, 63), Алиссон, Мендоса, Кауан Элиас (Траоре, 63).

Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Караваев, Крыскив, Невертон, Изаки, Цуканов, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш.

В состав "Динамо" вошли: Бущан, Дубинчак, Михавко, Кендзера, Сыч (Тимчик, 65), Михайленко (Кабаев, 76), Бражко, Шапаренко (Пихалёнок, 76), Волошин (Тиаре, 35), Шола, Пономаренко (Герреро, 46).

Запасные: Нещерет, Тимчик, Тиаре, Беловар, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Кабаев, Ба, Ярмоленко, Герреро, Мунгенге.

Другие новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что руководство футбольного клуба "Динамо" приняло решение об увольнении Игоря Костюка с должности главного тренера команды. В заявлении отмечается, что причиной такого решения стала болезненная серия поражений. Последней каплей стало поражение в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги против "Полесья", в котором "Динамо" уступило со счётом 1:3.

Также мы писали, что бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Роман Максимюк погиб на войне. Футболист служил в рядах Вооруженных сил Украины около 20 месяцев, он считался пропавшим без вести после того, как пытался выйти из окружения в Донецкой области. Максимюк вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года. В последний раз 50-летний военный связывался с женой 30 января 2025 года.

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