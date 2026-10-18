'Динамо' уволило Игоря Костюка с должности главного тренера

К следующему матчу команду будет готовить Мацей Кендзерек.

Руководство футбольного клуба "Динамо" приняло решение об увольнении Игоря Костюка с должности главного тренера команды. Об этом сообщает официальная страница клуба.

В заявлении отмечается, что причиной такого решения стала серия болезненных поражений. Последней каплей стало поражение в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги против "Полесья", в котором "Динамо" уступило со счётом 1:3.

"К ближайшим матчам чемпионата Украины, в частности, 23 октября против "Кудривки", команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить Мацей Кендзерек", – сообщили в клубе.

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Костюк возглавлял команду с декабря 2025 года. Под его руководством "Динамо" выиграло Кубок Украины, но заняло лишь четвёртое место в чемпионате.

Поражения "Динамо"

Как писал УНИАН, в августе "Динамо" завершило выступление в Лиге конференций, уступив "Карабаху" 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда. Азербайджанская команда открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Жали Муаддиба, а во втором тайме результат закрепил Алексей Кащук. Несмотря на победу киевлян 1:0 в первом матче, суммарный счет 2:1 вывел "Карабах" дальше.

А перед этим в конце июля "Динамо" уступило ПАОК со счётом 0:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Оба гола забил Константелиас – в конце первого тайма и в начале второго. По сумме двух матчей киевляне вылетели из Лиги Европы.

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