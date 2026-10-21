'Шахтер' потерпел досадное поражение в Лиге чемпионов

Встреча состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2026/27, в котором встретились миланский "Интер" и донецкий "Шахтер". Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу итальянцев.

В начале матча итальянская команда создала несколько опасных моментов у ворот Ризника. В свою очередь "горняки" создали несколько моментов в конце первого тайма, но голов команды не забили.

С 68-й минуты "Шахтер" играл в большинстве: Бастони грубо сыграл против Очеретько и получил вторую желтую карточку. Но на 77-й минуте в ходе контратаки Карлос Аугусто вывел свою команду вперед. У украинской команды было несколько моментов, но отыграться она не смогла.

Видео дня

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур

"Интер" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Аугусто (77)

Предупреждения: Тюрам (54), Бастони (66), Сучич (72) -Очеретько (36), Марлон Гомес (68).

Удаление: Бастони(68, вторая желтая карточка)

"Интер": Мартинес, Бастони, Аканджи, Аугусто, Димарко (Биссек, 59), Сучич (Энрике, 73), Чалханоглу (Зелински, 59), Барелла, Спенс (Диуф, 59), Тюрам, Бонни (Мхитарян, 75).

"Шахтёр": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько (Изаки, 72), Мендоса (Невертон, 72), Марлон Гомес, Педриньо (Назарина, 32), Алиссон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72).

Матч состоялся на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. До этой игры у "Шахтера" было четыре очка, и столько же осталось у команды после поражения.

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Недавно руководство футбольного клуба "Динамо" приняло решение об увольнении Игоря Костюка с поста главного тренера команды. Причиной такого решения стала болезненная серия поражений: последней каплей стало поражение в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги против "Полесья", в котором "Динамо" уступило со счётом 1:3.

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