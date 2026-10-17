На фронте погиб бывший футболист сборной Украины и 'Динамо'

Бывший полузащитник киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Максимюк более года считался пропавшим без вести после боев на Покровском направлении.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Роман Максимюк погиб в войне против российских оккупантов. Спортсмен, служивший в рядах Вооруженных сил Украины, около 20 месяцев считался пропавшим без вести после того, как пытался выйти из окружения в Донецкой области. О его гибели 16 октября сообщила жена Вера Максимюк.

Роман Максимюк вступил в ВСУ осенью 2022 года. Сначала он служил в мобильной огневой группе, которая уничтожала вражеские воздушные цели. Впоследствии военного перевели из Луцка на Харьковское направление.

Бывший футболист был наводчиком в 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригаде и долгое время воевал на самых горячих участках фронта. За мужество и отвагу он был награжден.

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В последний раз 50-летний военный связывался с женой 30 января 2025 года. Тогда он предупредил Веру, что отправляется на позицию на Покровском направлении, поэтому связи с ним долгое время может не быть.

После этого Роман перестал выходить на связь. Сообщалось, что он пытался выйти из окружения российских оккупантов в Донецкой области. С начала 2025 года защитник считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Родные и близкие до последнего надеялись, что мужчина смог спастись. Однако его гибель подтвердили по результатам ДНК-экспертизы. Для идентификации использовали образец, который ранее сдала дочь футболиста Дарья.

7 июня 2025 года сборная Украины вышла на товарищеский матч против Канады в футболке и военной форме бывшего игрока "Волыни", чтя его память.

Жена Романа сообщила о гибели мужа 16 октября и поблагодарила всех, кто поддерживал семью и помогал искать защитника.

"Чуда не случилось... Год надежды, ожидания, молитв и веры... Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой", – написала Вера Максимюк.

Она также призвала помнить о муже не только как о пропавшем без вести, но и как о человеке, которого любили и ждали дома.

Какую футбольную карьеру сделал Роман Максимюк

Роман Максимюк родился в селе Быткив в Ивано-Франковской области. Свой футбольный путь он начал в "Прикарпатье", а впоследствии выступал за ряд украинских и зарубежных клубов.

В 1998–1999 годах он играл за петербургский "Зенит", с которым в 1999 году выиграл Кубок России. После этого вернулся в Украину, где защищал цвета киевского "Динамо", "Днепра", луцкой "Волыни" и одесского "Черноморца".

В составе "Динамо" Максимюк стал чемпионом Украины в 2000 году. Больше всего матчей на клубном уровне он провел за "Волынь" – 89 встреч, а за "Днепр" сыграл 85 матчей и забил 11 голов.

В период с 1998 по 2002 год футболист пять раз выходил на поле в составе национальной сборной Украины.

Бывший тренер Юрий Вернидуб вспоминал Максимюка как смелого игрока, который не уклонялся от борьбы и умел быть лидером в крупных клубах. Он также отмечал, что Роман пошел защищать Украину добровольно.

"Тем более что его никто не забирал в ВСУ – он сам ушел на фронт, следуя зову своего сердца. И воевал в самой горячей точке", – рассказывал Вернидуб.

Напомним, в 2023 году на войне погиб бывший игрок футбольного клуба "Волынь" Роман Годованый. Ему было 33 года.

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