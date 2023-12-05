Дэвин Хейни не согласился на реванш против Василия Ломаченко из-за потенциального гонорара.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни объяснил, почему отказался дать реванш Василию Ломаченко.

Американский боксер признался, что отказался от реванша из-за сомнений по поводу потенциального гонорара от второго боя с украинцем.

"Да, это определенно приходило мне в голову - несколько раз. Я поговорил с отцом и промоутерами Top Rank о том, как будет выглядеть реванш, каковы будут цифры, и, как я уже сказал, это не сложилось.

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Это не имело смысла. Я знаю, что это был бы большой поединок - гораздо больший, чем первый. Предыдущий бой был спорным, поэтому второй должен был быть крупнее. Но цифры, похоже, не были такими уж большими", - приводит слова Хейни The Ring.

Напомним, бой Хейни - Ломаченко состоялся в мае этого года. Американец победил украинца единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) и защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Отметим, что в ноябре этого года Дэвин Хейни сообщил, что переходит в первый полусредний вес и освободил чемпионские пояса в легком весе - WBC, WBA, IBF и WBO.

Таким образом, за вакантный титул IBF будут драться Василий Ломаченко и Джордж Камбосос. Ожидается, что бой состоится в феврале 2024 года.

Титул WBO будет разыгран между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Исааком Крусом.

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