Василий Ломаченко и Денис Беринчик получат титульные бои благодаря решению Девина Хейни.

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Дэвин Хейни принял решение отказаться от чемпионских поясов.

Американец заявил, что перерос этот дивизион и переходит в первый полусредний вес.

"Я сделал все, что мог в легком весе. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в первый полусредний вес, чтобы стать чемпионом в двух дивизионах.

Видео дня

А после этого боя я рассчитываю стать чемпионом в трех дивизионах и перейти в полусреднюю, если, конечно, Бог даст, я добьюсь успеха в этом бою", - приводит слова Хейни ESPN.

Таким образом, чемпионский титул WBC в легком весе теперь перейдет к Шакуру Стивенсону, который победил Эдвина Де Лос Сантоса 17 ноября единогласным решением судей.

Титул WBA, вероятнее всего, перейдет к Джервонте Дэвису, который является обладателем второстепенного титула этой организации.

А вот за вакантный титул IBF сразятся Джордж Камбосос и Василий Ломаченко, которые, как сообщалось ранее, договариваются о бое. Ожидается, что поединок австралийца против украинца состоится в начале следующего года.

За вакантный титул WBO, в свою очередь, сразится украинец Денис Беринчик. Его соперником будет Исаак Крус.

Добавим, что Василий Ломаченко свой последний бой провел в мае этого года. Украинец потерпел поражение в бою против Девина Хейни.

Вас также могут заинтересовать новости: