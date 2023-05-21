В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, который войдет в историю.

Утром 21 мая украинский боксер Василий Ломаченко провел бой против американца Девина Хэйни.

Поединок прошел на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США). На кону стоял статус абсолютного чемпиона мира по боксу в легком дивизионе. Боксеры боролись за пояса WBO, WBC, WBA и IBF.

С первых раундов 35-летний Василий завладел инициативой против непобедимого 24-летнего Хэйни. Украинец работал отлично на ближней дистанции, технически и мастерски заставлял Девина прижиматься в угол, а затем проводил блестящие комбинации. Ломаченко действовал эффектно и эффективно - Хэйни по этой причине начал действовать грязно, пытаясь сбить темп соперника. Публика в зале, пораженная перфомансом Василия, скандировала "Лома, Лома".

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В какой-то момент показалось, что бой может завершиться досрочно победой Ломаченко. В 11-м раунде под восторженные возгласы зрителей Василий множество раз попал в голову Хэйни. Но в итоге единогласным решением судей победу добыл Хэйни (116-112, 115-113, 115-113).

Ломаченко – Хэйни: итоги боя

Для украинца это третье поражение на профиринге. До этого Василий уступал Теофимо Лопесу в 2020 году и Орландо Салидо в 2014 году. Ломаченко также одержал 17 побед (11 – нокаутом).

Для Хэйни это 30-й бой в профессиональной карьере – все 30 раз он праздновал победу. Американец защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.