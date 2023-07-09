Американский боксер Шакур Стивенсон желает сразиться против украинского экс-чемпиона мира.

Бывший чемпион мира в полулегком и втором полулегком весе Шакур Стивенсон вежливо бросил вызов украинскому боксеру Василию Ломаченко.

"Ничего, кроме уважения, чемпион, ты заслужил эти пояса. Надеюсь, ты выздоровел, и у тебя все хорошо. Думаю, настало время для настоящих шахмат. Я готов к большому бою, чемпион. Давай сделаем что-нибудь", - написал Стивенсон в Twitter.

Ломаченко тоже в Twitter ответил Шакуру:

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"Спасибо тебе! Со мной все хорошо! Мне жаль, но я имею незавершенные дела с Девином Хейни", - написал Ломаченко.

Ранее Стивенсон заявил, что Ломаченко должен был стать абсолютным чемпионом мира в легком весе по итогам боя с Девином Хейни. Шакур вызвал американца на бой, а также выразил желание подраться с Василием.

Напомним, в мае этого года Ломаченко уступил Хейни единогласным решением судей. В апреле американец Стивенсон нокаутировал непобедимого японца Шуичиро Йошино и стал обязательным претендентом на титул WBC в легком весе.

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