Свитолина пробилась в финал сверхпрестижного турнира

Она вышла в третий финал WTA Finals в своей карьере.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, недавно объявившая о разводе, разгромила в полуфинальном матче итогового турнира WTA Finals-2026 чешку Линду Носкову со счетом 6:2, 6:1. Об этом пишет "Суспильне Спорт".

В начале первого сета теннисистки обменялись брейками. Элине удалось захватить инициативу после четвертого гейма: Свитолина совершила рывок из четырех геймов подряд - 6:2.

Второй сет завершился разгромом со счётом 6:1 в пользу украинской спортсменки. Она не позволила Носковой выиграть ни одного из пяти первых геймов, после чего Линда защитила свою подачу. Впрочем, Элина завершила матч в седьмом гейме - 6:1.

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Стоит отметить, что для Свитолиной это третий финал в карьере на Итоговом турнире и первый - за 7 лет. В 2018 году она стала чемпионкой соревнований, в 2019-м - финалисткой.

В финале она сыграет с "нейтральной" Миррой Андреевой, которой уступила в первом матче на турнире. Игра состоится в воскресенье, 15 ноября.

Выступления Свитолиной

Ранее стало известно, что Свитолина решила пропустить турнир серии WTA 500 в Токио: он пройдет с 26 октября по 1 ноября. Турнир Toray Pan Pacific Open в Токио завершит основной теннисный календарь 2026 года.

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