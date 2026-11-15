Еще одна страна запретила въезд российским спортсменам

По словам Сибиги, пока российские ракеты и дроны продолжают убивать мирных украинцев, попытки вернуть российских спортсменов на международные соревнования невозможно рассматривать в отрыве от реалий войны.

Норвегия запретила въезд профессиональным спортсменам и вспомогательному персоналу из России и Беларуси на международные соревнования из-за продолжающейся агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает МИД Украины.

"Норвегия четко дала понять, что не допустит нормализации участия России и Беларуси в международном спорте. Решение отказывать во въезде профессиональным спортсменам и представителям персонала из обеих стран для участия в спортивных соревнованиях является прямым ответом на смягчение ограничений со стороны международных спортивных федераций", - сказал он.

По его словам, пока российские ракеты и дроны продолжают убивать мирных украинцев, попытки вернуть российских спортсменов на международные соревнования невозможно рассматривать в отрыве от реалий войны.

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"Элитный российский спорт остается тесно связанным с государственными структурами, в частности с институтами, которые поддерживают и продвигают агрессию Кремля. Предоставление спортсменам нейтрального статуса не означает автоматического разрыва этих связей. Благодаря конкретным шагам Финляндии, Канады, а теперь и Норвегии, международное сопротивление возвращению России в большой спорт продолжает усиливаться. Решения спортивных федераций не могут снять с правительств ответственность за учет более широких последствий российской агрессии", - добавил Сибига.

Запреты для спортсменов из РФ

Ранее стало известно, что Финляндия запретит российским спортсменам, в том числе и тем, кто выступает в качестве нейтральных участников, принимать участие в соревнованиях. Речь идет об открытии Кубка мира по лыжным гонкам, которое состоится в этом месяце в Руке.

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