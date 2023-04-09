Шакур Стивенсон использовал контратаки, чтобы разбить соперника, и сумел отправить Йошино на пол во втором и четвертом раундах.

Американский боксер Шакур Стивенсон, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, одержал победу в своем дебюте в легком дивизионе в Ньюарке (США), одолев японского боксера Шуичиро Йошино, который до этого имел безупречную статистику - 16 побед с 12 нокаутами.

Стивенсон использовал контратаки, чтобы разбить соперника, и сумел отправить Йошино на пол во втором и четвертом раундах, а в шестом раунде рефери остановил бой, зафиксировав таким образом технический нокаут Шакура.

У Стивенсона теперь 20 побед и ноль поражений на профессиональном ринге. У Йошино 16 побед и одно поражение.

Видео дня

Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Девин Хэйни. Последний готовится 20 мая защищать свои пояса в бою против Василия Ломаченко. Добавим, что Шакур ранее вызвал украинца на поединок.

Видео обзор боя

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