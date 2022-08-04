Шакур Стивенсон хочет провести бой против украинца Василия Ломаченко в следующем году.

Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что готов провести бой против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Американский боксер отметил, что поединок может состояться в начале следующего года и выразил уверенность в том, что сможет одолеть Ломаченко.

"Мы можем провести этот поединок в любое время. Ломаченко – достаточно громкое имя, и он был в рейтинге Р4Р. Вы должны уважать его за это. Мы можем организовать это сражение в начале следующего года. Сейчас мы не в одном дивизионе. Он может опуститься во второй полулегкий вес прямо сейчас, и это будет огромный бой. Я чувствую, что легкий вес не является его родным. Второй полулегкий кажется более реалистичным ему. Мы примерно одинаковы по габаритам.

Я очень уверен в себе. Они говорят, что я дерзок. Но мне все равно - я думаю, что смогу победить кого-либо. Мне все равно, с кем я должен драться. Спросите меня о любом на планете - я отвечу, что смогу их одолеть, потому что способен найти пути для своей победы", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Добавим, что Шакур Стивенсон является серебряным призером Олимпийских игр 2016. Он владеет поясами WBO и WBC во втором полулегком весе. На счету американца 18 побед в 18 боях на профи-ринге, 9 их которых он выиграл нокаутом.

В профессиональной карьере Ломаченко также 18 поединков - 16 побед и 2 поражения. Украинец является двукратным Олимпийским чемпионом - 2008 и 2012 годов.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что Ломаченко состоит в рядах ВСУ.

Напомним, что Василий Ломаченко может провести бой 22 октября. Его промоутер рассказал, что боксер планирует получить освобождение от армии.

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