Бывшая чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова заявила, что Василий Ломаченко служит в армии.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, бывшая чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова заявила, что Василий Ломаченко служит в армии.

Шатерникова сделала сообщение у себя в Facebook.

"На все информационные нелепые упреки и нездоровые фантазии насчет легенды мирового бокса и спорта в целом, украинца, которым восхищается весь мир, Василия Ломаченко, сообщаю без эмоций и имея достоверные данные и факты:

Василий Ломаченко – военнослужащий Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны все это время старательно выполняет приказы своего командира, и, как это было всегда, служит украинскому народу и Украине.

Какие войска, номер воинской части и тому подобное – я лично имею всю информацию, но давать ее не по времени и, соответственно, совсем некстати сейчас.

Слава ВСУ! Слава Украине!", - написала Шатерникова.

Напомним, что Ломаченко может провести бой 22 октября. Его промоутер рассказал, что боксер планирует получить освобождение от армии.

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