После того как Ломаченко получит разрешение на выезд заграницу, то тогда будет объявлено место проведения поединка и имя соперника.

Украинский боксер Василий Ломаченко свой следующий поединок должен провести 22 октября.

Об этом сообщил вице-президент Top Rank Карл Моретти для LuckyPunch.net. Промоутерская компания Top Rank представляет интересы Ломаченко и добивается, чтобы Василию дали право на выезд из Украины в военное время.

После того как Ломаченко получит разрешение на выезд заграницу, то тогда будет объявлено место проведения поединка и имя соперника.

34-летний украинец последний раз сражался в декабре прошлого года против Ричарда Комми и победил единогласным решением судей.

В июне этого года Ломаченко должен был биться против Джорджа Камбососа-младшего, но из-за войны Василий не смог провести эту встречу.

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