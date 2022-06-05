23-летний американский боксер Девин Хэйни отобрал у 28-летнего австралийца Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Хэйни одолел соперника на его территории - в австралийском Мельбурне. Бой прошел все 12 раундов, и единогласным решением судей победил американец: 116:112, 116:112, 118:110.
Хэйни защитил титул по версии WBC и выиграл пояса WBA, IBF и WBO, ранее принадлежавшие Камбососу.
Бывшим чемпионом мира в легком весе является Василий Ломаченко, который отказался покидать Украину до окончания войны и отклонил предложение Джорджа Камбососа о бое.
Видео обзор боя
Хэйни - Камбосос: итоги боя
- Хэйни одержал 28-ю победу в карьере (15 - нокаутом). Он до сих пор непобедимый боксер.
- Для Камбососа это поражение стало первым в карьере. В его активе 21 победа (10 - досрочно).
- Теперь у Хэйни есть выбор: провести денежный поединок против своего соотечественника Джервонты Дэвиса (по прозвищу "Танк"), или бросить вызов Ломаченко, который из-за войны отдал собственно Хэйни шанс боксировать против Камбососа.
- Сам Камбосос просит реванш у Хэйни: "До конца ноября мы повторим это", - отметил австралиец, очевидно, ссылаясь на пункт в контракте о праве на реванш.