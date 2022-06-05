Поединок получился очень скучным.

23-летний американский боксер Девин Хэйни отобрал у 28-летнего австралийца Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Хэйни одолел соперника на его территории - в австралийском Мельбурне. Бой прошел все 12 раундов, и единогласным решением судей победил американец: 116:112, 116:112, 118:110.

Хэйни защитил титул по версии WBC и выиграл пояса WBA, IBF и WBO, ранее принадлежавшие Камбососу.

Бывшим чемпионом мира в легком весе является Василий Ломаченко, который отказался покидать Украину до окончания войны и отклонил предложение Джорджа Камбососа о бое.

Видео обзор боя

Хэйни - Камбосос: итоги боя