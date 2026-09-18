В составе сборной Украины произошли вынужденные изменения: в УАФ рассказали детали

В сообщении указано, что Артем Довбик и Александр Андриевский пропустят ближайший сбор команды.

Сборная Украины понесла вынужденные изменения в составе перед предстоящим сбором, сообщила в Telegram Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В частности, в УАФ сообщили, что двое украинских футболистов получили травмы.

"Артем Довбик и Александр Андриевский пропустят ближайший сбор команды", – говорится в заявлении.

Видео дня

В УАФ пояснили, что нападающий "Болоньи" получил травму в клубе, а полузащитник "Полесья" перенес операцию после диагностирования аппендицита.

В то же время в сообщении отмечается, что вместо них в лагерь сборной довызваны нападающий Игорь Краснопир и полузащитник Александр Пихаленок.

РБК-Украина отметило, что Краснопиру 23 года и для него это дебютный вызов в национальную сборную. В текущем сезоне в составе "Полесья" он провел 9 матчей и забил 5 мячей.

В то же время Александр Пихаленок имеет за плечами 13 матчей в национальной сборной. В текущем сезоне 29-летний футболист отыграл 8 матчей за "Динамо" в различных турнирах, но голов не забивал.

Сборная Украины по футболу: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил заявку сборной Украины на матчи Лиги наций. В основной список вошли 30 футболистов, ещё 10 игроков находятся в резервном списке. Сборная Украины в Лиге наций проведет встречи с Венгрией (25.09), Грузией (28.09), Северной Ирландией (02.10) и Венгрией (05.10).

Также мы писали, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что Михаила Мудрика, который летом вернулся в игру после двухлетней паузы из-за допинга, рассчитывают увидеть в составе сборной Украины. Тренер отметил, что Мудрик является важным футболистом для сборной. Он добавил, что в Украинской ассоциации футбола все очень рады возвращению Мудрика на поле.

Вас также могут заинтересовать новости: