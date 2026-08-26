Мальдера ответил, ждет ли Мудрика в сборной Украины

Мальдера отметил, что Мудрику после такого длительного перерыва будет очень сложно возвращаться в футбол.

Михаила Мудрика, который летом вернулся в игру после двухлетнего перерыва из-за допинга, рассчитывают увидеть в составе сборной Украины.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера в интервью ВЗБИРНА. Тренер отметил, что Мудрик является важным футболистом для сборной.

"Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своём распоряжении игрока такого уровня, как Мудрик, или не иметь – выбор очевиден. На 100% лучше иметь", – высказался Мальдера.

Он отметил, что в Украинской ассоциации футбола очень рады возвращению Мудрика на поле.

"Он пропустил почти два года. Я жду Мудрика, но не собираюсь давить. Вернуться после такой паузы непросто. Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Я очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе", – отметил тренер.

Между тем, на возвращение Мудрика в игру отреагировал и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На своей странице в Instagram УЕФА разместил видео с ярким голом 25-летнего украинца, который тот забил шотландскому "Селтику". Этот гол он забил в октябре 2022 года в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда выступал за донецкий "Шахтер".

На видео показана изящная атака Мудрика, а само видео сопровождается эмодзи с молнией, намекающей на скорость игрока.

Мудрик и допинговый скандал

Мудрик, играющий на позиции левого вингера, не выходил на поле с ноября 2024 года после отстранения из-за допингового дела. В апреле этого года стало известно, что футболиста дисквалифицировали на 4 года, после чего он обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде.

А в июле дисквалификацию Мудрика отменили по решению Футбольной ассоциации и Всемирного антидопингового агентства.

После отмены дисквалификации Мудрик присоединился к предсезонной подготовке "Челси" и принял участие в матчах против нескольких команд. Но на первый матч сезона АПЛ "Челси" против "Фулхэма" Мудрик не попал в стартовую заявку.

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