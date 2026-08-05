Мудрик вернулся на поле после дисквалификации: как прошел матч

На днях "Челси" и Футбольная ассоциация Англии сообщили, что дело о допинге Мудрика закрыто.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик появился в первом за два года официальном матче после отмены дисквалификации из-за допингового дела. Как сообщает "Суспильне спорт", он вышел на поле в товарищеском матче против итальянского "Ювентуса", который завершился поражением лондонцев со счётом 0:1.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 82-й минуте, проведя первые за почти два года официальные игровые минуты за "Челси".

Что сказал тренер

В то же время накануне главный тренер "Челси" Хаби Алонсо подчеркнул, что не будет торопиться с возвращением Мудрика к регулярным выступлениям.

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"Самое важное сейчас – думать о человеке, дать ему снова почувствовать себя частью команды и вернуться к командной динамике. Нам нужно оценить ситуацию. Но, безусловно, он особенный игрок, и это особый случай, поэтому мы должны быть внимательными", – сказал Алонсо.

Дело о допинге

Отмечается, что матч с "Ювентусом" стал первым шагом Мудрика к возвращению в официальные матчи "Челси". 31 июля "Челси" и Футбольная ассоциация Англии сообщили, что его допинговое дело закрыто после достижения совместного решения между Футбольной ассоциацией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

После отмены отстранения Мудрик присоединился к команде в Гонконге, где лондонский клуб проводит завершающий этап подготовки к сезону-2026/27. Следующий товарищеский матч "Челси" состоится 8 августа против "Милана".

Допинговое дело Мудрика – что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2024 года во время внесоревновательного допинг-контроля в пробе Мудрика обнаружили низкую концентрацию мельдония.

В декабре того же года Футбольная ассоциация Англии (FA) уведомила игрока о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

В январе 2026 года независимая дисциплинарная комиссия дисквалифицировала Мудрика на четыре года, но футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В то же время впоследствии дисциплинарное дело в отношении Мудрика было официально закрыто. В июле FA и футболист по согласованию с WADA достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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