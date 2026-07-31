Мудрик возвращается в футбол после дела о допинге

Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

Дисциплинарное дело в отношении украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика официально завершено, сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).

Сообщается, что 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения.

Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Известно, что 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца была обнаружена низкая концентрация мельдония.

Впоследствии, 4 декабря 2024 года, ФА сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

В январе 2026 года независимая дисциплинарная комиссия дисквалифицировала Мудрика на четыре года, но футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Стоит отметить, что футбольный клуб "Челси" уже официально сообщил, что Михаил Мудрик возвращается в футбол.

"Наш клуб может подтвердить завершение антидопингового разбирательства по делу Михаила Мудрика. С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши – как в профессиональном, так и в личном плане. Мы рады, что это дело наконец завершилось, что позволяет ему немедленно вернуться в футбол", – говорится в сообщении.

Футбольный клуб отметил, что на протяжении всего этого процесса поддерживал украинца.

"Мы приветствуем признание того, что благодаря совершенствованию действующих научных стандартов отчетности, направленных на повышение надежности тестирования, если бы проба Миши была проанализирована в соответствии с современными техническими требованиями, он не был бы признан положительным, и нарушения антидопинговых правил не произошло бы. Это является важной частью контекста, сопровождающего согласованное решение, и позволяет всем вовлеченным сторонам двигаться дальше", – подчеркнула пресс-служба клуба.

В сообщении также указывается, что Мудрик утверждал, что он никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенного вещества и не знал, как следы этого вещества попали в его организм:

"На протяжении всего этого процесса он вел себя профессионально и проявлял стойкость в тот период, который, несомненно, стал одним из самых сложных в его карьере".

Михаил Мудрик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне был наложен арест на часть активов Мудрика, а общая сумма финансовых претензий к нему приближается к 6 миллионам евро. Причиной стало вероятное нарушение условий контракта с компанией, которая занималась управлением его коммерческими правами. Соответствующее соглашение было заключено в январе 2023 года после перехода Мудрика в "Челси". Документ предусматривал передачу компании эксклюзивных прав на ведение рекламных и имиджевых проектов футболиста сроком на четыре года с возможностью автоматического продления. В Англии от Мудрика требуют около 2,8 млн долларов по уже заключенным рекламным контрактам.

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