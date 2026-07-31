Международная федерация бокса сняла все ограничения с российских спортсменов

Решение распространяется на все возрастные категории.

Международная федерация бокса (World Boxing) сняла все ограничения с России, которые были введены после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении федерации.

Теперь российские боксеры смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой World Boxing с национальным гимном, флагом и другой государственной символикой. Решение распространяется на все возрастные категории.

"Исполком согласился с тем, что российские спортсмены теперь будут участвовать в соревнованиях World Boxing так же, как боксеры любой другой национальной федерации", - сказано в заявлении World Boxing.

Видео дня

В World Boxing подчеркнули, что федерация сохранит контроль за соблюдением антидопинговых требований. Также под наблюдением останется поведение российских делегаций во время международных соревнований.

Напомним, что ранее World Boxing допускала россиян и белорусов к соревнованиям только в "нейтральном" статусе.

Последние новости бокса

Ранее директор команды Александра Усика Сергей Лапин заявил, что ведутся переговоры о заключительном поединке боксера в карьере. Контакт состоялся с представителями бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера и компанией Zuffa Boxing.

По словам Лапина, бой Усика против Уайлдера является одним из самых громких и реалистичных вариантов на данный момент.

Кроме того, ранее Усик сообщил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже приступил к подготовке к возобновлению профессиональной карьеры. По словам Усика, Ломаченко сейчас находится в тренировочном лагере.

Вас также могут заинтересовать новости: