Усик готовится к финальному бою в карьере: директор команды раскрыл планы

Стороны обсуждают соперника, площадку и финансовые условия проведения поединка.

Команда Александра Усика ведет переговоры о заключительном поединке боксера в карьере. Контакт состоялся с представителями бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера и компанией Zuffa Boxing. Об этом рассказал директор команды украинца Сергей Лапин в интервью Boxing News Online.

"Бой Усика против Уайлдера, безусловно, является одним из самых громких и реалистичных вариантов на данный момент, и мы вели переговоры с Zuffa. Но договоренности пока нет, и окончательная структура и цифры должны нас устраивать", – рассказал директор команды.

Как пояснил Лапин, для Zuffa участие Усика станет своеобразным знаком качества – присутствие украинца мгновенно повысит статус их пояса в супертяжелой категории. В свою очередь, по его словам, для самого Усика условия соглашения должны быть гораздо более выгодными, чем просто содействие в продвижении нового титула.

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"С нашей стороны это должно быть гораздо больше, чем просто помощь в создании нового пояса. Для последнего этапа карьеры Александра должны быть подходящий соперник, подходящая платформа и подходящий финансовый пакет", – добавил Лапин.

Что предшествовало

Напомним, что в июне этого года Усик добровольно отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, которые на тот момент удерживал, оставив за собой право на "последний танец" в профессиональном боксе.

По словам боксёра, он и в дальнейшем продолжает тренироваться и следовать собственному карьерному плану. Спортсмен добавил, что будет внимательно следить за тем, как теперь будет развиваться борьба за титулы в супертяжёлом весе.

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