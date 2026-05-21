Усик рассказал, сколько боёв он планирует провести до завершения своей карьеры

Победа в поединке с Верховеном может стать 25-й в карьере украинца.

Украинский боксер Александр Усик накануне своего знакового боя за титул чемпиона в тяжелом весе против кикбоксера Рико Верховена намекнул, что конец его блестящей карьеры приближается – и что, уйдя, он уже не вернется, сообщает BoxingsScene.

Издание рассказало, что 12-раундовый поединок в Египте, который состоится в субботу, 23 мая, вызывает особый интерес из-за недостатка опыта в боксе у Верхувена, у которого в активе лишь одна победа (1 нокаут).

Отмечается, что Верховен завоевал славу в кикбоксинге – дисциплине, в которой его считают одним из лучших за всю историю. Но в последний раз он выходил на ринг без возможности использовать ноги 12 лет назад, во время своего дебюта.

"Это будет что-то новое. Но это будет великолепное шоу. Конечно, это будет тяжелый бой. Это не будет легкая прогулка. Неважно, с кем я бьюсь, я готов на 100 процентов. Он – достойный соперник", – рассказал Усик, говоря о предстоящем бою с Верхувеном в интервью DAZN.

В публикации отмечается, что все решится в поединке с Усиком (24-0, 15 нокаутов), который является бесспорным фаворитом в борьбе за 25-ю победу в карьере, в течение которой он доминировал как в полутяжелом, так и в тяжелом весе.

Издание напомнило, что в своих последних шести поединках он дважды победил Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа. Именно эта грозная серия позволила ему дважды завоевать бесспорное признание в тяжелом весе и, по мнению многих болельщиков, делает этот "легкий" поединок против Верхувена оправданным.

Однако, учитывая, что среди его главных претендентов есть такие боксеры, как Агит Кабаель, Мозес Итаума, Филип Хргович и трое последних соперников украинца, 39-летнему Усику не хватает вызовов.

Тем не менее, как отмечает издание, украинец намекнул, что после боя с Верхувеном состоится лишь еще два поединка.

"Три боя (включая Верховена, – прим. ред.) – и все. Это не на 100 процентов, но когда я скажу, что ухожу на пенсию, я не вернусь", – сказал Усик.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам менеджера Карима Эрья, у Рико Верхувена есть важное преимущество – это дефицит опыта. Эрья заявил, что может произойти эффект неожиданности, поскольку мало кто знает, как именно он боксирует в классическом боксе. Эрья не стал разглашать все детали и заявил, что Верховен "покажет все уже непосредственно во время вечера боя". Он добавил, что их план – четко придерживаться своей стратегии и верить в себя. Эрья поделился, что Верховен боксирует уже 15 лет и всегда параллельно работал над своими боксерскими навыками. Поэтому он уверен в своей боксерской технике.

Также мы писали, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила Усику провести бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Однако она и установила жесткие условия по сохранению чемпионского титула в супертяжелом весе. Объясняется, что организация фактически поставила украинского чемпиона в рамки "титульного риска". Это означает, что в случае поражения Усика его пояс IBF будет немедленно объявлен вакантным. В случае победы украинца IBF разрешит так называемую ротационную систему защит: сначала Усик должен провести обязательные защиты по линиям WBC и WBA, и только после этого – защиту титула IBF, ориентировочно через 180 дней.

