Вечер бокса Усик vs Верховен стартует сегодня: трансляция пресс-конференции и ключевых событий - на Киевстар ТВ

Уже сегодня, 21 мая, стартует боксерский уик-энд Glory in Giza – одно из самых ожидаемых спортивных шоу года, главным событием которого станет поединок Александра Усика и Рико Верховена. Все ключевые события вечера – пресс-конференция, официальный взвешивание и сам бой – будут доступны только на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Первым событием станет пресс-конференция участников шоу, которая начнется сегодня, 21 мая, в 21:00. Закадровым ведущим эфира станет Игорь Цыганик, а также будет работать переводчик-синхронист. Уже 22 мая зрители смогут увидеть официальный взвешивание боксеров: трансляция на Киевстар ТВ стартует в 19:50, а сама церемония – в 20:00. Ведущим вечера выступит спортивный журналист Игорь Цыганик, а гостями студии станут украинский спортсмен Жан Беленюк и Игорь Фаниян, украинский промоутер.

Главное событие состоится 23 мая – большой вечер бокса под открытым небом у пирамид Гизы в Египте. Именно там Александр Усик проведет титульный поединок против легендарного кикбоксера Рико Верховена за пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Студийная трансляция на платформе начнется в 17:15. Ведущим станет известный украинский комментатор Владимир Кобельков, а к обсуждению боев и атмосферы события присоединятся тренер Александра Усика – Валентин Литвинчук, комик Василий Харизма и Вячеслав Вовчанчин, кикбоксер и специалист по смешанным боевым искусствам. В рамках эфира зрители также увидят специальные включения, обсуждение ключевых поединков и дополнительные материалы с места события.

Помимо главного боя, в рамках вечера состоится ряд громких поединков с участием международных звезд бокса. В частности, украинский боксер Даниэль Лапин проведет титульную защиту против француза Бенджамина Мендеса Тани, а также зрители увидят бои Фрэнка Санчеса, Ричарда Торреса-младшего, Хамзы Шираза, Джека Кеттеролла и других.

Чтобы получить доступ к трансляции, достаточно авторизоваться на платформе Киевстар ТВ по номеру телефона и подключить подписку Плюс или Премиум HD. Просмотр доступен независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Все трансляции будут проходить на специальном канале "Усик – Верховен".

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах – тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

