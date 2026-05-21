'У Рико есть одно преимущество': менеджер Верховена прокомментировал предстоящий бой с Усиком

Рико Верховен – кикбоксер, который до этого лишь однажды выходил на боксерский ринг в октябре 2015 года.

Менеджер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Карим Эрья рассказал, какие преимущества имеет его клиент перед поединком с украинцем Александром Усиком, сообщает Суспільне Спорт.

Издание напоминает, что в ночь на воскресенье, 24 мая, в египетской Гизе состоится бой между Усиком и Верховеном. Поединок санкционировали боксерские организации WBA и IBF, тогда как WBC еще и разрешила украинцу провести добровольную защиту титула чемпиона мира.

В статье отмечается, что если Усик – профессиональный боксер, то Верховен – кикбоксер. Он на протяжении 12 лет был абсолютным чемпионом мира. Только один раз голландец выходил на боксерский ринг, и произошло это в октябре 2015 года.

Менеджер Верховена заявил в интервью, что, по его мнению, дефицит опыта голландского кикбоксера в боксе, наоборот, является его преимуществом.

"Что происходит за кулисами в нашей команде? Я думаю, это элемент неожиданности. Не хочется раскрывать слишком много карт. У Рико есть одно преимущество – люди не знают, как именно он боксирует в классическом боксе. Поэтому нет никакого смысла делиться лишним. Он покажет все уже непосредственно во время вечера боя", – сказал Эрья.

Он добавил, что их план во время боя с Усиком заключается в том, чтобы четко придерживаться стратегии:

"Есть ли рецепт победы над Усиком? Я не думаю, что существует какой-то "секретный рецепт", как победить Усика, ведь он кажется непобедимым. Не хочу вдаваться в детали, но наш главный план – четко придерживаться своей стратегии и верить в себя. Для Рико это первоочередная задача".

Эрья отметил, что, несмотря на то, что Верховен окончательно завершил переход в бокс и не планирует возвращаться в кикбоксинг, от этого он не стал другим человеком. Единственное, что теперь в боксе запрещены удары ногами.

"Наша задача – разрушить стереотип, будто кикбоксеры умеют только бить ногами. Рико боксирует уже 15 лет, и он стал хорошим кикбоксером именно потому, что всегда параллельно работал над своими боксерскими навыками. Поэтому вы не увидите какого-то совершенно другого Рико. Хотя, конечно, он будет другим в том смысле, что на этот раз не будет использовать ноги – надеемся на это (смеется). Но если без шуток, он очень уверен в своей боксерской технике", – отметил менеджер боксера.

В статье говорится, что с момента объявления поединка оба спортсмена с уважением относились друг к другу.

"Считаю, что их взаимоуважение демонстрирует настоящую спортивную культуру, – подчеркивает Эрья. – В других видах спорта мы тоже это видим. Например, в футболе, когда сборные играют друг против друга: игроки из разных клубов выходят на поле как соперники, но между ними все равно есть уважение. Пусть победит сильнейший. Уважение Рико к такому великому атлету, как Александр, огромно. Он понимает, какой путь прошел Усик и сколько усилий приложил. Но и Рико был абсолютным чемпионом в своем спорте более десяти лет – с 2013 по 2025 год. Поэтому он прекрасно знает, что такое чувствовать себя мишенью для всех, и у Усика сейчас то же самое чувство", – добавил Эрья.

При этом он отказался давать прогнозы на предстоящий бой между Усиком и Верховеном.

"Мы никогда не делаем прогнозов, но мы уверены в хорошем результате", – подчеркнул он.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Ранее УНИАН сообщал, что Рико Верховен заявил, что он не боится оказаться в нокауте во время боя с Александром Усиком, поскольку привык получать тяжелые удары в кикбоксинге. Рико подчеркнул, что выйдет на бой сосредоточенным и мотивированным. Он отметил, что предыдущие соперники украинца использовали простые боксерские приемы и простую тактику. При этом Верховен назвал Усика "мастером бокса и, возможно, одним из лучших боксеров всех времен".

Также мы писали, что Усик появился на битве взглядов перед боем с кикбоксером Рико Верховеном в эксклюзивном наряде от бренда Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой. Стилистка рассказала, что это уже не первая их совместная работа. Гасанова поделилась, что почти всегда в наряде боксера присутствуют как крымские, так и украинские орнаменты. Она добавила, что на этот раз тризуб стал центральным элементом.

