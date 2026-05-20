Верховен объяснил, почему не боится, что Усик отправит его в нокаут

Рико Верховен заявил, что он не боится, что в украинский боксер Александр Усик во время поединка отправит его в нокаут, потому что нидерландец привык получать тяжелые удары в кикбоксинге. Корреспондент УНИАН пообщался с чемпионами в Каире и узнал, что они думают о предстоящем бое.

Усик заявил, что никогда не занимался произволом и не говорил, что побьёт кого-то или уничтожит, поэтому и сейчас будет держать этот баланс.

Рико подчеркнул, что выйдет на бой сосредоточенным и мотивированным. Кикбоксер уверен, что предыдущие оппоненты Александра использовали простые боксерские приемы и простую тактику.

"Усик - мастер бокса и, возможно, один из лучших боксёров всех времен, поэтому он знает эту игру и может, как пазл, разобрать и собрать всё обратно - и тогда вам конец", - сказал Верховен.

По словам Усика, нельзя недооценивать навыки нидерландца:

"Это парень, который провёл часть жизни в ринге с топовыми бойцами. Они же и ногами били друг друга, и по голове тоже. То, что Верховен может держать удар и бить - это однозначно. И шапкозакидательством не занимаемся, а просто выходим на серьёзного оппонента - и всё".

Бой Усик - Верховен

Усик и Верховен встретятся 23 мая в Гизе, Египет, возле пирамид. Усик защищает титул WBC в супертяжелом весе, а Верховен - многолетний чемпион Glory в тяжелом весе и один из самых известных кикбоксеров мира.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

