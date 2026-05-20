Стал известен обладатель Кубка Украины по футболу

Состоялся матч Кубка Украины по футболу, в котором встретились киевское "Динамо" и перволиговый ФК "Чернигов". Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу киевлян.

Счет в финале на 26-й минуте открыл Буяльский, расстреляв ворота в центре штрафной после заблокированного на ближней штанге удара Пономаренко с прострела Шолы с левого фланга. На 34-й минуте подача стандарта с левого фланга от Шалфеева завершилась ударом Романченко в дальний угол ворот Нещерета.

На 53-й минуте дубль оформил Буяльский, на 70-й минуте счет 3:1 сделал Ярмоленко, вышедший на замену.

Кубок Украины. Финал

"Чернигов" - "Динамо" Киев - 1:3

Голы: Романченко, 34 - Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 70

"Чернигов": Татаренко - Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян - Бибик, Шалфеев, Шушко - Сердюк, Безбородько, Порохня.

"Динамо" Киев: Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев - Шапаренко, Бражко, Буяльский - Шола, Пономаренко, Волошин.

Матч состоялся на стадионе "Арена Львов".

Украинская ассоциация футбола объявила список футболистов, которые будут привлечены к товарищеским матчам сборной Украины против Польши и Дании.

Это будут первые матчи сборной Украины под руководством нового тренера Андреа Мальдеры. 31 мая украинская команда сыграет против Польши. А уже 7 июня - выйдет на матч против Дании.

Важно, что лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко долгое время не вызывался в сборную Украины под руководством экс-тренера Сергея Реброва.

