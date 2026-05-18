Ярмоленко вернули в сборную Украины: Мальдер объявил состав на товарищеские матчи

Кроме того, в заявке будет ряд дебютантов национальной сборной.

Украинская футбольная ассоциация объявила список футболистов, которые будут привлечены к товарищеским матчам сборной Украины против Польши и Дании.

Заявка сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризник, Руслан Нещерет.

Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Романчук.

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Геннадий Синчук.

Нападающие: Роман Яремчук, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Виктор Цыганков, Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Андрей Ярмоленко.

В резервный список также вошли: Назар Волошин, Игорь Краснопир, Дмитрий Криськив, Владимир Бражко, Максим Хлань.

Напомним, что это будут первые матчи сборной Украины под руководством нового тренера Андреа Мальдеры. 31 мая украинская команда сыграет против Польши. А уже 7 июня – выйдет на матч против Дании.

Отметим, что лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко долгое время не вызывался в сборную Украины под руководством экс-тренера Сергея Реброва.

Сам Ярмоленко фактически стоит на пороге сразу двух исторических рекордов – лучшего бомбардира в истории УПЛ, а также в истории сборной Украины. Для первого достижения Ярмоленко достаточно забить 1 гол, чтобы догнать Максима Шацких. Тогда как для достижения в национальной команде Ярмоленко не хватает двух голов, чтобы догнать действующего главу УАФ Андрея Шевченко.

Назначение нового тренера сборной

Сегодня Украинская ассоциация футбола объявила о назначении нового главного тренера национальной сборной. Им стал итальянский специалист Андреа Мальдера.

Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления. Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

