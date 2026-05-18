С России и Беларуси сняли все санкции в гимнастике

Гимнасты из России и Беларуси получили разрешение выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

С российских и белорусских гимнастов сняли все санкции и допустили к международным соревнованиям.

Как пишет "Медуза", исполнительный комитет Международной федерации гимнастики по итогам заседания, прошедшего 16–17 мая снял все ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов, действовавшие с февраля 2022 года.

Решение вступает в силу немедленно.

Видео дня

Такое решение означает, что российские гимнасты смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение распространяется на турниры по спортивной и художественной гимнастике, батутному спорту, акробатике, аэробике и паркуру.

В то же время для допуска на Олимпиаду понадобится отдельное разрешение Международного Олимпийского комитета.

Война в Украине и спорт

Напомним, 13 апреля с россиян и белорусов сняли санкции в водных видах спорта. Это решение позволяет им соревноваться под национальной символикой. Речь идет о соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду, художественному плаванию, гайдайвингу, водному поло.

Также недавно Международная федерация борьбы допустила представителей России и Беларуси к своим международным соревнованиям без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.

В марте Украина одержала победу над Россией в главном спортивном суде мира, добившись запрета для страны-агрессора проводить шахматные турниры на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: