Во время награждения гимнастка из РФ отвернулась от флага Украины: заявление УФГ

Во время награждения на Кубке мира по художественной гимнастике российская спортсменка София Ильтерякова, которая на соревнованиях выступает под "нейтральным" статусом, намеренно отвернулась от флага Украины. Украинская федерация гимнастики (УФГ) опубликовала заявление, в котором требует лишить россиянку ее статуса.

В заявлении федерация указывает, что российская гимнастка проявила демонстративное неуважение к государственным символам Украины.

"Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест в связи с недопустимым поведением российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом", – говорится в заявлении.

Указывается, что во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии (Болгария) нейтральная спортсменка София Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

"Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа "спорта вне политики", которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов", – подчеркивает Украинская федерация гимнастики.

В публикации указывается, что церемония награждения – это официальная часть соревнований, требующая соблюдения этикета. Добавляется, что демонстративный отказ стоять лицом к флагам призеров – это неуважение к соперникам и организаторам.

"Этот инцидент подтверждает, что статус нейтрального спортсмена используется как прикрытие для трансляции политических взглядов", – считает федерация.

В заявлении отмечается, что УФГ расценивает этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора.

"Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны – это акт политической враждебности", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, подобное поведение является формой пассивной агрессии против украинских спортсменов, которые вынуждены соревноваться в условиях постоянного стресса, вызванного обстрелами их городов.

Украинская федерация гимнастики подаст официальную жалобу в Комиссию по этике и потребует:

1.⁠ ⁠Анулировать результат этой спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение.

2.⁠ ⁠Лишить спортсменку статуса "нейтрального спортсмена" на постоянной основе, поскольку ее действия прямо противоречат критериям допуска.

3.⁠ ⁠Усилить проверку на "нейтральность", включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц.

Российских спортсменов начали возвращать к соревнованиям

Ранее УНИАН сообщал, что спортсменам из России и Беларуси было запрещено участвовать в Паралимпийских соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Впоследствии в 2023 году российским спортсменам разрешили соревноваться, но только в качестве нейтральных участников. Однако на Паралимпийских играх 2026 года по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси получили разрешение соревноваться под национальными флагами. Комиссар ЕС по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр из-за этого решения, так как считает его "неприемлемым".

Также мы писали, что Европейская ассоциация водных видов спорта допустила российских и белорусских спортсменов к юношеским и юниорским соревнованиям под флагами своих стран. В то же время взрослые спортсмены из этих стран, как и раньше, могут соревноваться только под нейтральным флагом.

