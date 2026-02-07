Спортивные организации одна за другой выступают за возвращение России к соревнованиям.

После десятилетия изоляции в международном спорте Россия, вероятно, возвращается. Как напомнила газета The New York Times, санкции и отстранение России от международных соревнований, в том числе Олимпийских игр, начались сначала из-за государственной программы допинга, а затем из-за вторжения в Украину.

Но на заседании Международного олимпийского комитета на этой неделе в Милане члены комитета выразили готовность снова принять Россию в основной состав участников соревнований. Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что МОК является "спортивной организацией".

"Мы понимаем политику и знаем, что не работаем в вакууме. Но наше дело – это спорт. Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной сферой", – сказала Ковентри, гражданка Зимбабве, которая председательствует на своих первых Олимпийских играх.

Также на этой неделе глава мировой футбольной организации ФИФА Джанни Инфантино заявил Sky News, что запрет его организации на участие команд из России и ее союзника Беларуси, введенный после вторжения в Украину, должен быть отменен, поскольку он "ничего не дал".

Как пишут авторы статьи, эти комментарии усилили ощущение роста влияния России на мировой спортивной арене, даже несмотря на то, что "война с Украиной продолжается уже почти четыре года и нет четких признаков того, что Москва решила проблему допингового скандала".

В России быстро приветствовали все эти заявления.

В то же время, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал идею возвращения российских или белорусских спортсменов на Олимпийские игры или другие международные соревнования "неприемлемой", заявив, что запреты не должны быть отменены, пока продолжается война.

Однако, как перечислило издание, в последние месяцы международные спортивные организации дзюдо и таэквондо также отменили запреты в отношении России, позволив ее спортсменам снова выступать под собственным флагом на международных соревнованиях. В декабре прошлого года МОК рекомендовал снова разрешить российским и белорусским юным спортсменам участвовать в международных соревнованиях, открыв им путь к участию в Юношеских Олимпийских играх этим летом в Дакаре, Сенегал.

МОК также должен будет отменить дисквалификацию Национального олимпийского комитета России, наложенную в 2023 году из-за решения Москвы поглотить спортивные организации на оккупированных территориях Украины. Международные спортивные федерации отдельных видов спорта также должны будут проголосовать за допуск российских спортсменов к своим соревнованиям.

На заседании МОК в Милане Йоган Элиаш, председатель Международной федерации лыжного спорта, призвал к более четким указаниям, чтобы избежать несправедливого выделения России на фоне многих других конфликтов в мире, упомянув недавнее вторжение США с целью захвата президента Венесуэлы и войну Израиля в Газе.

Глобальный руководящий орган Паралимпийских игр, которые проводятся после каждых летних и зимних Олимпийских игр, осенью прошлого года отменил запрет на участие России. Однако российские спортсмены не смогут представлять свою страну на Паралимпийских играх этой зимой в Милане из-за запретов, которые все еще действуют в отдельных спортивных федерациях.

Возвращение россиян и белорусов в спорт - последние новости

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил к участию в соревнованиях зимней Олимпиады 20 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси. Приглашение МОК приняли 13 российских спортсменов и 7 белорусских.

Кроме того, 5 февраля граждан России и Беларуси допустили к юношеским и юниорским соревнованиям по водным видам спорта в Европе. Однако ограничения сохраняются для взрослых спортсменов.

