Одной из последних на арену вышла сборная США, которую публика встретила аплодисментами, но они быстро сменились свистом, когда на большом экране показали Джей Ди Вэнса.

В Италии прошла церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В ней участвовали гигантские головы из папье-маше, выступали Марайя Кэри и воздушные акробаты.

Основное действо проходило на миланском стадионе "Сан-Сиро", а отдельные его элементы - в Кортине, Ливиньо и Предаццо, сообщает Би-би-си. Отмечается, что в начале церемонии выступили 70 танцоров из Академии театра Ла Скала. Они сыграли ожившие во время церемонии статуи.

После них на сцену вышли гигантские головы итальянских композиторов Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоакино Россини. Их на арене сменила певица Марайа Кэрри. Она исполнила знаменитую итальянскую песню Volare.

Организаторы церемонии также решили почтить память всемирноизвестного легенрарного итальянского дизайнера Джорджио Армани, умершего в сентябре 2025 года. Модели рядами прошли в одеждах цветов итальянского флага, а сам флаг поднялся над стадионом под национальный гимн.

После этого начался парад делегаций стран-участниц Олимпиады. Как сообщил корреспондент Би-би-си, зрители встретили сборную Дании аплодисментами.

Но сильнее всего поддерживали Украину, граждане которой сейчас переживают очень холодную зиму без отопления из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Журналист отметил, что одной из последних на арену вышла сборная США. Публика встретила ее аплодисментами, но они быстро сменились свистом, когда на большом экране показали вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем просто спорт. Это мы сами – и то, что делает нас людьми. В этом и заключается магия Олимпийских игр: вдохновлять всех нас на то, чтобы мы вместе стали лучшими", - сказала президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в своей речи на церемонии открытия.

После речи Ковентри знаменитый певец Андреа Бочелли спел Nessun Dorma и олимпийский огонь покинул стадион на пути в олимпийскую чашу в центре Милана.

Олимпийские игры 2026

Украинские спортсмены получили 20 олимпийских лицензий в пяти видах спорта.

31 января стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил к участию в Олимпиаде 20 "нейтральных" спортсменов, являющихся гражданами РФ и Беларуси. Так, приглашение приняли 13 российских спортсменов и 7 белорусских.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 4 по 22 февраля в Милане и Кортини-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплект.

Вас также могут заинтересовать новости: