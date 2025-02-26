В 2026 году Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии.

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, чтобы они могли квалифицироваться на зимнюю Олимпиаду в следующем году. Об этом сообщает шведское издание SVT Sport со ссылкой на собственные источники в Международном союзе биатлонистов.

С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, российские и белорусские спортсмены были исключены из нескольких крупнейших федераций зимних видов спорта. Они были отстранены от участия в Кубке мира по биатлону, горнолыжному спорту и лыжным гонкам, в частности. Также их выгнали из Международной федерации хоккея.

Теперь же у россиян и белорусов появляется шанс принять участие в зимних Олимпийских играх следующего года, если спортивные федерации прислушаются к призывам МОК.

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Как отмечает SVT Sport, на летней Олимпиаде в Париже в прошлом году 15 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом. Именно такую схему МОК хочет реализовать для Зимних Олимпийских игр 2026 года, но чтобы это стало реальностью, российские и белорусские спортсмены должны пройти квалификацию через международные федерации в своем виде спорта.

"Это не то, что говорят: "Сделайте это, иначе вы не получите от нас никаких взносов". Но они очень четко говорят, что хотят найти решение, чтобы нейтральные спортсмены могли участвовать в зимних Олимпийских играх. Они очень хотят это сделать и надеются, что вскоре мы допустим нейтральных спортсменов, чтобы они могли квалифицироваться к следующему сезону", - сообщает источник журналистов.

По крайней мере некоторые спортивные федерации не планируют идти на уступки МОК.

"Решение, которое мы имеем сегодня, заключается в том, что Россия и Беларусь являются приостановленными членами, поэтому это не то, что мы обсуждаем", - прокомментировал ситуацию президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.

В письменном комментарии SVT Sport представитель МОК заявил, что Олимпиада в Париже была успешным примером того, как нейтральные спортсмены соревновались бок о бок с другими. Говорится, что руководство МОК примет решение относительно нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2026.

Новости Олимпийского движения

Как писал УНИАН, трансгендерным спортсменам могут запретить участвовать в Олимпийских играх. По словам одного из кандидатов на пост президента МОК, защита женской категории и женского спорта имеет первостепенное значение в этом вопросе.

Также мы рассказывали, что США могут потерять право на проведение Чемпионата мира по футболу и Олимпиады. Все из-за финансовых долгов перед Всемирным антидопинговым агентством.

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