По словам чиновника, это нужно сделать, как только причины для отстранения исчезнут.

Международный олимпийский комитет "должен упорно работать", чтобы к нему вернулась Россия. Об этом заявил кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший, передает Le Monde.

В частности он пообещал в случае его избрания на должность восстановить РФ "как только" страна будет уважать правила.

"Как только это станет возможным, мы хотели бы вновь рассмотреть вопрос о восстановлении Российского олимпийского комитета, который был исключен из Международного олимпийского комитета после наступления России в Украине", - отметил кандидат в интервью агентству AFP во время конференции спортивных лидеров в Будапеште.

В то же время Самаранч-младший отметил, что Россия до сих пор продолжает "грубо нарушать Олимпийскую хартию", подчинив себе несколько организаций с оккупированных территорий Украины.

"Как только причины для отстранения исчезнут, мы обязаны начать очень упорно работать, чтобы вернуть Россию", - отметил сын бывшего руководителя МОК Хуан Антонио Самаранч.

В то же время он напомнил, что Россия была "отстранена не за вторжение" в Украину, а, "потому что она не уважала" олимпийское перемирие и хартию, начав свое наступление между Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Пекине.

"Мы не стали на чью-то сторону", - сказал он.

Что известно о Хуане Антонио Самаранче-младшем

Самаранч-младший является испанским спортвным деятелем и деятелем международного олимпийского движения. Мужчина является также членом Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета Испании, первым вицепрезидентом Международной федерации современного пятиборья.

Выборы президента МОК - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2024 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что уйдет в отставку после завершения своего второго срока в следующем году. Известно, что он находился в должности в течение 12 лет.

По его словам, новый президент МОК будет избран в марте 2025 года, когда члены комитета соберутся в Греции, а приступит новый глава к исполнению своих обязанностей уже в июне.

В частности Бах известен тем, что призвал мировых лидеров на саммите G20 отказаться от отстранения российских спортсменов из-за агрессии РФ против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: