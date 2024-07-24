Этот город уже принимал Олимпиаду в 2002 году.

Солт-Лейк-Сити (штат Юта) снова будет принимать Олимпийские игры в 2034 году. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

За заявку Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 члена, а против - 6. Столица штата Юта была единственным кандидатом. Губернатор штата Спенсер Кокс пообещал выполнить все требования МОК в процессе подготовки, пишет AP. В частности, официальные лица Олимпийских игр включили в контракт с принимающим городом пункт, в котором требовалось, чтобы местные власти сотрудничали по поводу расследований относительно допинга.

Заявка на проведение Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити оценивается в $4 млрд.

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На подготовку к Олимпиаде Солт-Лейк-Сити будет предоставлено почти 10 лет - самый длительный период на фоне долгосрочных опасений по поводу изменения климата, влияющего на зимние виды спорта и сокращения числа потенциальных хозяев.

Олимпиала в Солт-Лейк-Сити 2002

Зимние игры в Солт-Лейк-Сити 2002 года попали в историю из-за скандала со взяточничеством, который разразился в 1998 году, когда члены МОК искали и получали благосклонность от представителей предвыборной кампании. Это повлекло радикальные антикоррупционные реформы в МОК.

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