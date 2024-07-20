Власти также закрывают центры приема бомжей, пункты раздачи питания, ночлежки для них.

Менее чем через неделю в Париже пройдет открытие летних Олимпийских игр. В связи с этим местные власти резко усилили борьбу с "нежелательными элементами".

Как пишет издание Bild, из столицы выдворяют бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов, их палаточные городки уничтожают. Их вывозят автобусами подальше от города, например, в Бретань или Бордо.

По данным правозащитной группы Le Revers de la Médaille, мероприятия по "социальной очистке" Парижа начались ещеё в 2023 году. С тех пор из города вывезли 12 545 бездомных. Власти также закрывают центры приема бомжей, пункты раздачи питания, ночлежки для них.

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Обозреватель BILD называет это "позором Олимпиады", так как людям не предлагают альтернативные варианты безопасного проживания, а их пожитки уничтожают бульдозерами и увозят на помойку. Кроме того, французские силовики действуют тайно, "подальше от глаз мирового сообщества в надежде, что никто их не заметит".

Олимпиада в Париже

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа.

Вчера стало известно, что в летней Олимпиаде во Франции примут участие 15 спортсменов из РФ и 16 - из Беларуси. Относительно участия спортсменов из этих стран в летней Олимпиаде велись длительные дебаты. В конце 2023 года МОК решил допустить к участию атлетов из РФ и Беларуси только в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и другой национальной атрибутики. Они также должны соблюдать антидопинговые правила.

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