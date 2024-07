На Олимпиаде известным мировым лидерам, звездам и инфлюенсерам дадут возможность попробовать, как возможно тренироваться в таких условиях.

Украинский спортсмен Андрей Проценко в оккупации на Херсонщине готовился к Олимпиаде-2024 с помощью трубы и двух колес, которые служили штангой. Во время игр в украинском доме Volia Space в Париже покажут, на чем тренировались украинские атлеты на оккупированных территориях, сообщил коммуникационщик Министерства молодежи и спорта Украины Сергей Быков в комментарии Радио Свобода.

Быков отметил, что каждому из гостей, например, лидерам стран, чиновникам или большим инфлюенсерам, дадут возможность попробовать как возможно тренироваться самодельной штангой из трубы и колес авто, чтобы они на себе поняли, что пережили украинские спортсмены.

"Мы прежде всего, конечно, ориентированы на западные медиа для того, чтобы показать всему миру, через что на самом деле проходят украинские спортсмены. Там будет серия документальных фильмов с одноименным названием, как и лозунг украинской олимпийской команды: "The will to win", - рассказал он.

По словам коммуникационщика Минломодьспорта, в этом фильме расскажут истории шестерых украинских спортсменов. Кроме того, приглашены известные режиссеры, продюсеры, музыканты, которые "также через свою музыку показывают, что такое Украина, через что Украина проходит".

"Это будет именно тот центр украинской воли к победе, где европейцы, зарубежные гости смогут прийти, увидеть украинскую волю к победе и стать ее частью", - подчеркнул Быков.

Он также добавил, что Volia Space в Париже станет первым отдельным дипломатическим представительством Украины на Олимпийских Играх. Его откроют 27 июля в парке Ла-Виллетт рядом с 15 другими домами европейских стран и клубами фанов.

К слову, Олимпийские игры начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа.

