Мадридский клуб будет готов приобрести украинского нападающего уже следующим летом, если он проявит себя во Второй Бундеслиге.

Мадридский "Реал" интересуется 18-летним украинским нападающим Артемом Степановым. Как пишет Defensa Central, глава скаутского отдела клуба Юни Калафата видит в нем сходство с норвежским нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холанном.

Отмечается, что сейчас Степанов играет за немецкий клуб "Байер 04" и находится в аренде в "Нюрнберге". Журналисты подчеркнули, что мадридский клуб будет готов приобрести украинского нападающего уже следующим летом, если он проявит себя во Второй Бундеслиге в этом сезоне.

В издании подчеркнули, что Степанов в юношеских командах забил много голов, чем заинтересовал футбольных скаутов. Он идет по стопам Холанна, что заставило "Реал" забить тревогу.

Контракт Степанова с "Байером" действителен до 30 июня 2027 года. В издании добавили, что в это время "Реал" будет внимательно следить за украинцем.

Ранее RomaPress писало, что украинский нападающий Артем Довбик согласился сменить один итальянский клуб на другой еще в летнее трансферное окно. Футболист согласился на переход из "Ромы" в "Наполи".

Кроме того, украинские клубы неудачно сыграли в матчах квалификации еврокубков. В частности, донецкий "Шахтер", который выступает в Лиге конференций, в номинально домашнем матче против швейцарского "Серветта" сыграл вничью 1:1. "Полесье" же уступило "Фиорентине" со счетом 0:3.

