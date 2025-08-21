Результаты первых матчей трудно назвать удачными для украинцев.

Украинские футбольные клубы "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" сыграли первые матчи финальных стадии квалификации Лиги Европы и Лиги конференций.

Донецкий "Шахтер", который выступает в Лиге конференций, в номинально домашнем матче против швейцарского "Серветта" сыграл вничью 1:1.

Лиги конференций УЕФА. Квалификация

"Шахтер" - "Серветт" - 1:1

Голы: Бондарь, 72 - Фомба, 8

Предупреждение: Винисиус, 59 - Нжо, 59

"Шахтер": Ризнык - Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус - Судаков, Марлон Гомес, Педриньо да Силва (Лукас, 77) - Невертон (Кевин, 46), Элиас (Бондаренко, 65), Алиссон.

"Серветт": Малль - Мазику, Барон, Бронн, Срджанович - Нжо, Фомба, Конья, Стеванович (Маньин, 84) - Антунес (Джеллоу, 46, Моранди, 84), Варела (Мраз, 77).

Житомирское "Полесье" также в ЛК дома уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 0:3.

Лига конференций. Раунд плей-офф

"Полесье" - "Фиорентина" - 0:3

Гол: Кудрик, 8, аг, Госэнс, 32, Гудмундссон, 69

Предупреждения: Корнийчук, 57 - Госэнс, 38

Удаление: Кин, 44 (неспортивное поведение)

"Полесье": Кудрик - Кравченко, Чоботенко (Виалле, 83), Сарапий (Бескоровайный, 83), Корнийчук (Гонсалвеш, 60) - Гуцуляк, Андриевский (Коста, 76), Леднев, Бабенко - Филиппов (Г0)

"Фиорентина": де Хэа - Комуццо, Понграчич, Раньери (Вити, 86) - Додо, Зом (Сабири, 76), Фаджоли, Госэнс (Паризи, 76) - Ндур (Фаззини, 86), Кин, Гудмундссон (0)

Киевское "Динамо" в Лиге Европы встретилось с израильским "Маккаби". Киевляне на выезде уступили со счетом 1:3.

Лига Европы. Плей-офф

"Маккаби" - "Динамо" - 3:1

Голы: Перец (12, 69), Джезекель (58) - Волошин (32)

Предупреждения: Сиссоко (48), Белич (62) - Волошин (25), Михавко (91), Михайленко (96)

Удаление: Вивчаренко (50, грубая игра)

"Маккаби": Машпати - Ревиво, Асанте, Камара (Стоич, 89), Эйтор - Давида, Сиссоко (Ной, 89), Белич (Шахар, 67) - Перец, Мадмон (Николаеску, 67), Джезекель (Абу-Фархи, 8).

"Динамо": Нещерет - Овчаренко, Михавко, Беловар, Караваев - Шапаренко, Михайленко, Пихалонок (Попов, 55) - Волошин (Кабаев, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).

Ответные матчи состоятся 28 августа.

Выступления украинских клубов Европе

"Динамо" вылетело в Лигу Европы после двух поражений от кипрского "Пафоса". "Шахтер" не смог пройти греческий "Панатинаикос" в ЛЕ и вылетел в Лигу конференций. Зато "Полесье" прошло венгерский "Пакш".

